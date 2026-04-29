23 мая у пирамид в Гизе состоится поединок чемпиона мира по боксу по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика с кикбоксером Рико Верховеном, который обещает стать одним из самых интересных событий года.

Одна из самых известных достопримечательностей мира станет местом проведения боя в супертяжёлом весе.

Усик – Верховен: цены на билеты

На кону боя между Александром Усиком и Рико Верховеном будет стоять пояс чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе, которым владеет украинец. Титулы WBA и IBF 23 мая не будут разыграны.

Билеты на бой Усик – Верховен можно будет приобрести на соответствующих платформах.

Цены на билеты на бой Усик – Верховен в некоторых категориях начинаются примерно от $550 (около 24 тыс. грн). Подробнее весь прейскурант боксерского шоу станет известен позже, когда билеты поступят в продажу.

Время выхода на ринг еще не объявлено. Однако ожидается, что основная программа начнется около 19:00 по киевскому летнему времени.

Бой Усик – Верховен будет проведен под эгидой WBC как добровольная защита титула Александра.

Украинец и нидерландец впервые встретились 14 апреля во время пресс-конференции. Там они сделали первые заявления относительно предстоящего противостояния.

