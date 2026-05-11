Украинский боксер Сергей Богачук потерпел поражение от 23-летнего американца Шейна Мозли-младшего.

Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Неваде, организованного промоушеном Zuffa Boxing.

Соперником 31-летнего Богачука был 23-летний Шейн Мозли-младший, который является сыном экс-чемпиона мира в первом среднем весе Шейна Мозли.

В конце 2025 года американец получил шанс завоевать пояс временного чемпиона мира WBC в первом среднем весе, но уступил по решению судей Хесусу Рамосу.

В бою против Мозли-младшего Богачук потерпел поражение досрочно в шестом раунде. Американец зажал украинца в углу и нанес несколько ударов в голову. В результате Богачук пошатнулся, и рефери остановил бой.

The moment Shane Mosley JR stopped Serhii Bohachuk pic.twitter.com/01zvLc2Szj — Ring Magazine (@ringmagazine) May 11, 2026

Благодаря победе Мозли-младший может претендовать на бой против непобедимого Каллума Уолша, который владел поясом WBC Continental Americas.

Что касается украинца, то для него это третье поражение в последних шести боях. В августе 2024 года он проиграл Верджилу Ортису, а через год потерпел поражение в реванше с Брэндоном Адамсом, которому проиграл в первом бою в 2021 году.

Напомним, в феврале 2026 года Богачук победил россиянина Раджаба Бутаева, который в свое время владел поясом WBA в полусреднем весе.

Бой длился десять раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей 96:94, 94:96, 96:94.

