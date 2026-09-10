Это безумие: легенду бокса шокировала реакция украинцев на российский обстрел Киева
- Теренс Кроуфорд рассказал, что во время пребывания в Киеве стал свидетелем российской атаки.
- Боксер был поражен тем, что украинцы продолжают заниматься повседневными делами даже во время российских атак и постоянных угроз с воздуха.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд поделился впечатлениями от пребывания в Украине.
Об этом он рассказал в подкасте АкТИвні.
Кроуфорд о визите в Украину
По словам Кроуфорда, его особенно поразило то, что украинцы продолжают жить обычной жизнью, несмотря на войну и постоянные воздушные угрозы.
– Меня поражает, как люди продолжают свою повседневную жизнь в хаосе, пока вся страна находится в состоянии войны. Поэтому удивительно видеть, как будто это ни на кого не влияет, – сказал Кроуфорд.
Во время пребывания в Киеве боксер рассказал, что стал свидетелем российской атаки на украинскую столицу.
– Сегодня утром я видел бомбардировку, это было рядом. Я подумал: черт, это безумие. А люди просто шли, будто все было нормально. Не зная, что это, наверное, в 180 метрах от них. Не скажу, что удивлен, нет. Я просто шокирован тем, как люди на это реагируют, — рассказал Теренс.
Напомним, Теренс Кроуфорд посетил Украину в конце августа.
Во время визита в Киев он встретился с президентом Владимиром Зеленским и подарил ему собаку Фрейю, дедушку которой спасли в Буче.