Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд поделился впечатлениями от пребывания в Украине.

Об этом он рассказал в подкасте АкТИвні.

Кроуфорд о визите в Украину

По словам Кроуфорда, его особенно поразило то, что украинцы продолжают жить обычной жизнью, несмотря на войну и постоянные воздушные угрозы.

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– Меня поражает, как люди продолжают свою повседневную жизнь в хаосе, пока вся страна находится в состоянии войны. Поэтому удивительно видеть, как будто это ни на кого не влияет, – сказал Кроуфорд.

Во время пребывания в Киеве боксер рассказал, что стал свидетелем российской атаки на украинскую столицу.

– Сегодня утром я видел бомбардировку, это было рядом. Я подумал: черт, это безумие. А люди просто шли, будто все было нормально. Не зная, что это, наверное, в 180 метрах от них. Не скажу, что удивлен, нет. Я просто шокирован тем, как люди на это реагируют, — рассказал Теренс.

Напомним, Теренс Кроуфорд посетил Украину в конце августа.

Во время визита в Киев он встретился с президентом Владимиром Зеленским и подарил ему собаку Фрейю, дедушку которой спасли в Буче.

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