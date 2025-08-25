Динамо – Маккаби Тель-Авив: где смотреть ответный матч плей-офф отбора Лиги Европы

Ответный матч Динамо – Маккаби Тель-Авив в плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26 запланирован на 28 августа. Игра состоится на Арене Люблин в одноименном польском городе.

Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Матч Динамо – Маккаби Тель-Авив, где смотреть в Украине и кто покажет вторую игру бело-синих с желтыми в плей-офф отбора Лиги Европы, рассказывают Факты ICTV.

Динамо – Маккаби Тель-Авив: где смотреть

В прямом эфире матч Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив болельщики смогут посмотреть на телеканале 2+2, доступном на медиасервисе Megogo и платформе Киевстар ТВ.

На игре будет работать черногорская бригада арбитров во главе с 43-летним Николой Дабановичем.

Ему будут ассистировать Владан Тодорович и Срджан Йованович. Резервным арбитром назначен Милош Бошкович.

За систему VAR будет отвечать немец Беньямин Бранд, которому будет помогать его земляк Патрик Ганцльбауэр.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной раунд Лиги Европы. Побежденный будет играть в основном раунде Лиги конференций.

Напомним, в первом матче Динамо потерпело поражение от Маккаби Тель-Авив со счетом 1:3.

