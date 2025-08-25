Серветт – Шахтер: где смотреть ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций

Ответный матч Серветт – Шахтер в плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 28 августа на арене Стад де Женев в швейцарской Женеве.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч Серветт – Шахтер, где смотреть в Украине и кто покажет вторую игру горняков с гранатовыми в плей-офф квалификации Лиги конференций, рассказывают Факты ICTV.

Серветт – Шахтер: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть ответный матч Серветт – Шахтер в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который доступен на OTT-платформах, в частности на медиасервисе Megogo.

На матче Серветт – Шахтер будет работать испанская бригада арбитров, которую возглавит 41-летний Гильермо Квадра Фернандес.

Ему будут ассистировать Гуадалупе Поррас Аюсо и Анхель Невадо. Резервным арбитром назначен Матео Бускетс Феррер.

За VAR будет отвечать Сесар Сото Градо, которому будет ассистировать Мигель Анхель Орис Ариас.

Команда, которая выиграет по итогам двух матчей, выйдет в основной раунд Лиги конференций. Неудачник в паре завершит выступления в еврокубках сезона-2025/26.

Напомним, в первом матче, который состоялся на прошлой неделе, Шахтер сыграл вничью с Серветтом (1:1).

