Серветт – Шахтер: прогноз на ответный матч плей-офф квалификации ЛК

Серветт и Шахтер встретятся в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Игра состоится в четверг, 28 августа, на арене Стад де Женев в швейцарской Женеве.

Начало матча Серветт – Шахтер – в 22:00 по киевскому времени.

Сейчас смотрят

Серветт – Шахтер: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Серветт – Шахтер являются подопечные Арды Турана.

На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.82. Успех Серветта оценивают в 4.85. Ничейный результат матча Серветт – Шахтер в основное время – 4.05.

Выход Шахтера в основной этап по итогам двух матчей оценивают в 1.34, тогда как вероятность выхода Серветта – 3.25.

Это будет четвертая очная встреча команд в истории. Впервые команды встречались еще в 1983 году в рамках Кубка обладателя кубков. В обеих играх победу праздновали горняки (1:0, 2:1).

Третий матч состоялся на прошлой неделе в Кракове. Тогда команды зафиксировали ничью со счетом 1:1.

В случае победы по итогам двух матчей Шахтер выйдет в основной этап Лиги конференций. Неудачник в этой паре завершит выступления в текущем сезоне еврокубков.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.