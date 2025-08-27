Украинский нападающий Эмполи Богдан Попов признан лучшим игроком первого тура итальянской Серии B.

В матче против Падовы 18-летний украинец отличился дублем и помог команде одержать победу со счетом 3:1.

О признании Попова игроком тура сообщается в социальных сетях чемпионата Серии B.

Богдан Попов – лучший игрок недели в Серии B

Воспитанник киевского Динамо появился на поле в середине первого тайма, выйдя на замену вместо травмированного албанца Стивена Шпенди, который открыл счет в игре.

Первый мяч Попов забил на 41-й минуте, удачно сыграв на добивании после углового. А дубль Богдан оформил после перерыва на 66-й минуте, когда головой замкнул навес с фланга.

Ранее Попов был в структуре киевского Динамо, где играл за команду U-17. В июле 2022 года форвард присоединился к польскому Гурнику, а через год перешел в Эмполи.

В прошлом сезоне в молодежном чемпионате Италии U-20 он забил за Эмполи десять голов в 33 матчах.

