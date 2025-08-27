Фиорентина и Полесье во второй раз встретятся в матче плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Игра запланирована на четверг, 28 августа, на Стадио Мапеи – Читта дель Триколоре в итальянском городе Реджо-Эмилия.

Начало матча Фиорентина – Полесье – в 21:00 по киевскому времени.

Сейчас смотрят

Фиорентина – Полесье: прогноз букмекеров на матч

Абсолютными фаворитами матча Фиорентина – Полесье букмекеры считают итальянскую команду.

На победу Фиорентины принимают ставки с коэффициентом 1.26. Успех Полесья оценивают в 11.50. Ничейный результат второго матча Фиорентина – Полесье в основное время – 6.30.

Ставки на итог двухматчевой дуэли букмекеры не принимают, поскольку уверены, что победителями станут фиалки.

Это будет вторая очная встреча команд в истории. На прошлой неделе Полесье уступило Фиорентине с разгромным счетом 0:3 в Словакии.

Победитель двухматчевого противостояния будет играть в основном раунде Лиги конференций. Для неудачника в паре текущий еврокубковый сезон завершится.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.