Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам матчей плей-офф квалификации в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

На этой стадии состоялись матчи с участием украинских команд – Динамо играло в Лиге Европы, а Шахтер и Полесье – в Лиге конференций.

После матчей плей-офф Украина потеряла одну позицию и теперь в таблице коэффициентов УЕФА занимает 28-е место.

Сколько баллов заработали украинские клубы

В ответных матчах плей-офф Шахтеру и Динамо благодаря победам удалось набрать очки. В Лиге Европы Динамо обыграло Маккаби со счетом 1:0, а Шахтер дожал Серветт в Лиге конференций (2:1).

В то же время Полесье потерпело второе поражение от Фиорентины (2:3) и прекратило выступления в Лиге конференций.

Две победы принесли в копилку 0,500 балла. В целом Украина имеет в своем активе сейчас 20,350 балла в таблице.

Азербайджан, который на прошлой неделе был на 28-м месте, совершил прыжок на две позиции, потеснив Словению и Украину. Единственный представитель страны – Карабах – впервые вышел в основной турнир Лиги чемпионов.

Таким образом, отставание от 27-й Словении сейчас составляет 0,368. Ближайшим преследователем Украины является Болгария, которая отстает на 1,725 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 95,005 балла (9/9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 84,660 балла (7/7);

3. Испания – 78,953 балла (8/8);

4. Германия – 74,688 балла (7/7);

5. Франция – 67,962 балла (7/7);

6. Нидерланды – 61,866 балла (6/6);

7. Португалия – 57,466 балла (4/5);

8. Бельгия – 54,950 балла (3/5);

9. Турция – 43,600 балла (3/5);

10. Чехия – 40,300 балла (4/5);

… 27. Словения – 20,718 балла (1/4);

28. Украина – 20,350 балла (2/4);

29. Болгария – 18,625 балла (1/4).

В целом в топ-30 рейтинга произошло десять изменений: Кипр поднялся на четыре позиции, потеснив Шотландию, Швецию и Израиль.

Улучшила свое положение на два пункта Румыния, сместив Хорватию и Венгрию.

Матчи основного этапа Лиги чемпионов стартуют 16 сентября, последний тур запланирован на 29 января 2026 года.

Основной этап Лиги Европы стартует 24-25 сентября, а Лиги конференций – 2 октября.

