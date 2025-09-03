Матч Украина – Франция в отборе на ЧМ-2026 по футболу состоится 5 сентября на Тарчинский Арене в польском Вроцлаве.

Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

Матч Украина – Франция, где смотреть и кто покажет игру сине-желтых и Ле Блю в квалификации на чемпионат мира-2026, рассказывают Факты ICTV.

Украина – Франция: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть ответный матч Украина – Франция в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.

Матч Украина – Франция будут комментировать Вадим Скичко и Виталий Кравченко.

Также перед игрой в 20:30 начнется студия. Экспертами станут бывший главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко и экс-вратарь Динамо и сборной Украины Денис Бойко.

На матче Украина – Франция будет работать нидерландская бригада арбитров, которую возглавит 42-летний Данни Маккели.

Ему будут ассистировать Хессел Стегстра и Ян Де Врис. Резервным арбитром назначен Аллард Линдгут.

За VAR будет отвечать Деннис Хиглер, которому будет ассистировать Ричард Мартенс.

Напомним, на стартовые два матча в отборе на ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана Сергей Ребров вызвал 25 футболистов.

Позже произошли некоторые коррективы: вместо Андрея Лунина и Александра Тимчика довызвали Георгия Бущана, Богдана Михайличенко и Назара Волошина.

