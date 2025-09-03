Украина и Франция встретятся в матче квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу в группе D.

Игра состоится в пятницу, 5 сентября, на стадионе Тарчинский Арена в польском Вроцлаве.

Начало матча Украина – Франция – в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Франция: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Украина – Франция являются подопечные Дидье Дешама.

На победу сборной Франции принимают ставки с коэффициентом 1.40. Успех подопечных Сергея Реброва оценивают в 8.80. Ничейный результат матча Украина – Франция в основное время – 4.70.

Это будет 13-я очная встреча сборных: шесть раз победу одерживали Ле Блю, пять раз была зафиксирована ничья и только один раз победили сине-желтые – это произошло в отборе на ЧМ-2014.

Два последних матча, которые команды играли в отборе на предыдущий Мундиаль в Катаре, завершились ничейными счетами – дважды 1:1.

А вот в товарищеской игре 2020 года Франция нанесла сборной Украины крупнейшее поражение в истории со счетом 1:7.

