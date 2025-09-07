Дрон повредил дом игрока сборной Украины Георгия Судакова
Дрон повредил дом, в котором живет игрок сборной Украины по футболу Георгий Судаков.
Футболист опубликовал в Instargam фото последствий атаки и сообщил, что во время удара в доме находились его близкие.
Атака на Киев 7 сентября: дрон повредил дом Судакова
– Так выглядит мой дом после сегодняшней ночи. Прилет Шахеда. Жена с ребенком и мамой в этот момент были дома, – написал Судаков, опубликовав фото разрушенных комнат.
На снимках видны серьезные повреждения жилого помещения – разрушенные стены, разбитое стекло, обломки строительных материалов по всей квартире.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Особенно пострадала одна из комнат, где обрушилась часть потолка и стены.
Судаков также выразил возмущение возможной российской пропагандой:
– Нелюди из соседней страны напишут, что в моем доме хранят военную технику.
Атака на дом футболиста произошла во время массированного ночного обстрела Киева 7 сентября.
В столице на нескольких локациях до сих пор продолжается ликвидация последствий атаки.
По состоянию на 13:48 известно о двух погибших и 20 раненых.
Руководитель КМВА Тимур Ткаченко сначала сообщал о третьем погибшем, но впоследствии уточнил, что эта информация не подтвердилась.
Среди раненых – двое патрульных полицейских, которые спешили на вызов.
В больницах сейчас находятся семь человек.
Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте.
Поисково-спасательная операция в наиболее поврежденном доме в Святошинском районе продолжается.
Фото: Георгий Судаков