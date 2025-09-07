Дрон повредил дом, в котором живет игрок сборной Украины по футболу Георгий Судаков.

Футболист опубликовал в Instargam фото последствий атаки и сообщил, что во время удара в доме находились его близкие.

– Так выглядит мой дом после сегодняшней ночи. Прилет Шахеда. Жена с ребенком и мамой в этот момент были дома, – написал Судаков, опубликовав фото разрушенных комнат.

На снимках видны серьезные повреждения жилого помещения – разрушенные стены, разбитое стекло, обломки строительных материалов по всей квартире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgi Sudakov???????? (@sudakov_11)

Особенно пострадала одна из комнат, где обрушилась часть потолка и стены.

Судаков также выразил возмущение возможной российской пропагандой:

– Нелюди из соседней страны напишут, что в моем доме хранят военную технику.

Атака на дом футболиста произошла во время массированного ночного обстрела Киева 7 сентября.

В столице на нескольких локациях до сих пор продолжается ликвидация последствий атаки.

По состоянию на 13:48 известно о двух погибших и 20 раненых.

Руководитель КМВА Тимур Ткаченко сначала сообщал о третьем погибшем, но впоследствии уточнил, что эта информация не подтвердилась.

Среди раненых – двое патрульных полицейских, которые спешили на вызов.

В больницах сейчас находятся семь человек.

Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Поисково-спасательная операция в наиболее поврежденном доме в Святошинском районе продолжается.

Фото: Георгий Судаков

