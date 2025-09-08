Азербайджан и Украина встретятся в матче квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу в группе D.

Игра состоится во вторник, 9 сентября, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Начало матча Азербайджан – Украина – в 19:00 по киевскому времени.

Азербайджан – Украина: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Азербайджан – Украина являются подопечные Сергея Реброва.

На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.54. Успех Азербайджана оценивают в 6.50. Ничейный результат матча Азербайджан – Украина в основное время – 4.20.

Это будет третья очная встреча сборных. Впервые команды встречались в отборе на ЧМ-2006: первая игра в Азербайджане завершилась ничьей 0:0, а в Киеве сине-желтые разгромили соперников 6:0.

Напомним, в стартовых матчах отбора Украина уступила Франции со счетом 0:2, а Азербайджан потерпел разгромное поражение от Исландии 0:5.

После этого Федерация футбола Азербайджана приняла решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Фернанду Сантушем.

