Абердин – Шахтер: где смотреть матч Лиги конференций
Матч Абердин – Шахтер в первом туре Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 2 октября на стадионе Питтодри в Абердине (Шотландия).
Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
Матч Абердин – Шахтер, где смотреть в Украине и кто покажет игру горняков из красных в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.
Абердин – Шахтер: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть матч Абердин – Шахтер в прямом эфире на медиасервисе Megogo.
Для просмотра матч будет доступен на ОТТ-платформе по следующим подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK N+S.
Встречу Абердин – Шахтер прокомментируют Александр Новак и Виталий Похвала.
На матче Абердин – Шахтер будет работать хорватская бригада арбитров во главе с 40-летним Дуе Струканом.
Ему будут ассистировать Ален Якшич и Марьян Томас. Резервным арбитром назначен Анте Тержич.
За VAR будет отвечать Фран Йович, которому будет ассистировать Анте Цуляк.
На стадии основного этапа Лиги конференций Шахтер проведет шесть матчей – три дома и три на выезде.
Кроме встречи с Абердином, подопечные Арды Турана сыграют также с польской Легией, ирландским Шемрок Роверс, хорватской Риекой, исландским Брейдабликом и мальтийским Хамрун Спартанс.