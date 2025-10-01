Абердин и Шахтер встретятся в матче первого тура основного этапа Лиги конференций сезона-2025/26.

Игра состоится в четверг, 2 октября, на стадионе Питтодри в шотландском Абердине.

Начало матча Абердин – Шахтер – в 22:00 по киевскому времени.

Сейчас смотрят

Абердин – Шахтер: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Абердин – Шахтер являются подопечные Арды Турана.

На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.57. Успех Абердина оценивают в 6.30. Ничейный результат матча Абердин – Шахтер в основное время – 4.80.

Наиболее вероятным результатом матча считают ничью 1:1, на что дают прогноз 6.70. Или же минимальную победу горняков со счетом 1:0 – коэффициент 8.80.

Это будет первая очная встреча команд в истории. Абердин ранее провел только два матча против украинских клубов – оба в сезоне-2007/08 против Днепра в Кубке Европы.

На стадии основного этапа Лиги конференций Шахтер проведет в общей сложности шесть матчей – три дома и три на выезде.

Кроме Абердина жребий свел горняков с такими командами: Шемрок Роверс (Ирландия), Хамрун Спартанс (Мальта), Брейдаблик (Исландия), Риека (Хорватия) и Легия (Польша).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.