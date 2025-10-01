Матч Динамо – Кристал Пэлес в первом туре основного этапа Лиги конференций сезона-2025/26 запланирован на 2 октября. Игра состоится на Арене Люблин в одноименном польском городе.

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Матч Динамо – Кристал Пэлес, где смотреть в Украине и кто покажет вторую игру бело-синих с орлами в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Динамо – Кристалл Пэлес: где смотреть

В прямом эфире матч Динамо Киев – Кристалл Пэлес болельщики смогут посмотреть на медиасервисе Megogo.

Игра будет доступна на ОТТ-платформе по подписке Спорт, Максимальная и MEGOPACK N+S.

Матч Динамо Киев – Кристал Пэлес прокомментируют Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко.

На игре будет работать бельгийская бригада арбитров во главе с 31-летним Лотаром Дхондтом.

Ему будут ассистировать Роман Девилье и Нико Клаес. Резервным арбитром назначен Весли Де Кремера.

За систему VAR будет отвечать Ян Ботерберг, которому будет помогать Натан Вербумен.

На стадии основного этапа Лиги конференций Динамо проведет шесть матчей – три на выезде и три дома. Кроме английского Кристал Пэлес соперниками бело-синих станут: турецкий Самсунспор, боснийский ФК Зриньски, кипрская Омония, итальянская Фиорентина и армянский клуб Ноа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.