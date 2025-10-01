Динамо Киев и Кристал Пэлес встретятся в матче первого тура Лиги конференций сезона-2025/26.

Игра запланирована на четверг, 2 октября, на стадионе Люблин Арена в одноименном польском городе.

Начало матча Динамо – Кристал Пэлс – в 19:45 по киевскому времени.

Динамо – Кристал Пэлс: прогноз букмекеров на матч

Абсолютными фаворитами матча Динамо Киев – Кристал Пэлс букмекеры считают английскую команду.

На победу Кристал Пэллес принимают ставки с коэффициентом 1.60. Успех подопечных Александра Шовковского оценивают в 5.40. Ничейный результат второго матча Динамо – Кристал Пэллес в основное время – 4.40.

Наиболее вероятным результатом матча прогнозируют ничью – 1:1. На это дают коэффициент 6.50. Или на победу номинальных гостей со счетом 1:0 (коэффициент 7.90) и 2:0 (коэффициент 8.10).

Это будет первая очная встреча команд в истории.

На стадии основного этапа Лиги конференций Динамо проведет шесть матчей – три на выезде и три дома.

Кроме Кристал Пэлес бело-синие в Лиге конференций сыграют также с турецким Самсунспором, боснийским ФК Зриньски, кипрской Омонией, итальянской Фиорентиной и армянским клубом Ноа.

