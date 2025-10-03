Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам матчей в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

На стадии основного этапа Лиги конференций выступают два украинских клуба – Динамо и Шахтер.

После матчей второго тура в ЛЧ и ЛЕ, а также первого в ЛК, Украина в таблице коэффициентов УЕФА остается на 28-м месте.

Сейчас смотрят

Сколько баллов заработали украинские клубы

Динамо начало выступления в Лиге конференций с поражения от клуба АПЛ Кристал Пэлс со счетом 0:2. В то же время донецкий Шахтер одержал победу над шотландским Абердином 3:2.

На кону стоял балл в таблице коэффициентов, но усилиями Шахтера было заработано 0,500 балла, тогда как Динамо из-за поражения столько же потеряло.

В целом Украина имеет в своем активе сейчас 20,850 балла в таблице.

Отставание от 27-й Словении осталось на уровне 0,368 балла, ведь единственный представитель страны Целье также одержал победу в Лиге конференций. Ближайшим преследователем Украины является Болгария, которая отстает на 1,725 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 97,561 балла (9/9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 86,803 балла (7/7);

3. Испания – 80,953 балла (8/8);

4. Германия – 77,259 балла (7/7);

5. Франция – 70,391 балла (7/7);

6. Нидерланды – 62,366 балла (6/6);

7. Португалия – 59,466 балла (4/5);

8. Бельгия – 56,150 балла (3/5);

9. Турция – 44,800 балла (3/5);

10. Чехия – 41,500 балла (4/5);…

…27. Словения – 21,218 балла (1/4);

28. Украина – 20,850 балла (2/4);

29. Болгария – 19,125 балла (1/4).

В целом в первой тридцатке рейтинга произошло четыре изменения: Польша обошла Данию, поднявшись на 13 место, а Хорватия сместила с 21 ступеньки Румынию.

Улучшила свое положение на два пункта Румыния, сместив Хорватию и Венгрию.

Матчи основного этапа Лиги чемпионов стартовали 16 сентября, последний тур запланирован на 29 января 2026 года.

Основной этап Лиги Европы стартовал 24-25 сентября, а Лиги конференций – 2 октября.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.