Исландия и Украина встретятся в матче квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу в группе D.

Игра состоится в пятницу, 10 октября, на стадионе Лейгардальсведлюр в Рейкьявике.

Начало матча Исландия – Украина – в 21:45 по киевскому времени.

Исландия – Украина: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Исландия – Украина являются подопечные Сергея Реброва.

На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 2.43. Успех Исландии оценивают в 3.00. Ничейный результат матча Исландия – Украина в основное время – 3.40.

Наиболее реальным результатом матча в Рейкьявике считают ничью 1:1 или минимальную победу сине-желтых со счетом 1:0.

Это будет шестая очная встреча сборных. Впервые команды встречались в отборе на Евро в 1999 году.

В общей сложности дважды победу одерживала сборная Украины, один раз Исландия, а еще дважды команды завершили игры ничейным счетом.

После двух стартовых туров отбора сборная Украины занимает третье место в группе D, имея одно очко в активе. Такое же количество баллов имеет и Азербайджан, который уступает украинцам по дополнительным показателям.

Лидирует в квартете Франция с шестью очками после двух побед, а Исландия с тремя пунктами идет второй.

