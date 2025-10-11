Матч Украина – Азербайджан в отборе на ЧМ-2026 по футболу состоится 13 октября на стадионе Краковия в польском Кракове.

Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

Матч Украина – Азербайджан, где смотреть и кто покажет вторую игру сине-желтых против азербайджанцев в отборе на чемпионат мира-2026, рассказывают Факты ICTV.

Украина – Азербайджан: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Украина – Азербайджан в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.

Кто прокомментирует матч Украина – Азербайджан, станет известно позже.

На матче Украина – Азербайджан будет работать австрийская бригада арбитров, которую возглавит 36-летний Себастьян Гисхамер.

Ему будут ассистировать Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Резервным арбитром назначен Вальтер Альтманн.

За VAR будет отвечать Мануэль Шюттенгрубер, которому будет ассистировать Кристиан-Петру Чокирка.

После трех туров сборная Украины занимает второе место в квартете D, имея в активе 4 очка после победы над Исландией и ничьей с Азербайджаном.

Лидером группы является сборная Франции, набравшая 9 очков. Исландия идет третьей, имея в активе 3 очка, а последнее место у Азербайджана (1).

