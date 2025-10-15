Румынский нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце пожертвовал свою зарплату Вооруженным силам Украины.

Об этом игрок сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Бленуце сделал донат на ВСУ

Футболист опубликовал фото банковского чека на сумму 700 тыс. грн, которые он перевел на нужды украинской армии.

В посте он отметил, что переезд в Украину дался ему непросто, прежде всего с психологической точки зрения.

– Меня обвиняли в том, что я не определился со своей позицией. Месяц назад я публично заявил о поддержке Вооруженных сил Украины, и теперь хочу доказать, что сказал это искренне, – написал Владислав.

По его словам, этим поступком он не стремится к одобрению или признанию. Он сказал, что сделал это от души и гордится этим.

Напомним, после перехода в ряды Динамо в социальных сетях Владислава Бленуце обнаружили контент с российской пропагандой.

В частности, он репостнул видео с пропагандистом Владимиром Соловьевым, выражал восхищение пропагандистским сериалом Бригада и российским певцом Валерием Меладзе.

После этого в Динамо заявили, что подписание Бленуце состоялось в последние минуты трансферного окна из-за перехода Владислава Ваната в Жирону. В клубе заявляли, что футболист четко заявил о поддержке Украины и желании выступать за Динамо во время переговоров.

