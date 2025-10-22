Динамо Киев: расписание матчей до конца года
Киевское Динамо — это легендарная команда, которую хорошо знают и искренне поддерживают не только жители столицы, но и болельщики со всей Украины. Бело-голубые продолжают свою насыщенную серию игр в Лиге конференций УЕФА и Украинской Премьер-лиге, показывая стабильную форму и стремление к новым победам.
Ниже приведено расписание матчей Динамо Киев на октябрь, ноябрь и декабрь 2025 года.
Динамо Киев: расписание матчей в октябре
Самсунспор (Турция) — Динамо Киев
23 октября, 22:00
Лига конференций УЕФА
Матч второго тура основного этапа состоится на стадионе Самсун 19 Мейсон. Главный тренер турецкой команды — Томас Райс (Германия).
Самое интересное, что главным арбитром встречи станет исландец Ивар Ори Кристианссон. Напомним, что в первом туре киевская команда на формально домашнем поле уступила английскому Кристал Пэлес со счетом 0:2. Зато турецкий клуб в гостях одолел варшавскую Легию.
Поэтому матч обещает быть довольно интересным. Сейчас киевская команда занимает 28-е место в турнирной таблице Лиги конференций, тогда как соперник расположился на 13-й позиции.
Динамо Киев — Кривбасс
26 октября, 18:00
УПЛ
Игра пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского.
Динамо Киев — Шахтер Донецк
29 октября, 18:00
Кубок Украины, 1/8 финала
Напряженное противостояние двух грандов украинского футбола.
Динамо Киев: расписание матчей в ноябре 2025 года
Шахтер Донецк — Динамо Киев
2 ноября, 18:00
УПЛ
Команды снова встретятся, на этот раз — в чемпионате Украины.
Динамо Киев — Зриньски (Босния)
6 ноября, 22:00
Лига конференций УЕФА
Соперник — команда под руководством Желько Петровича.
Динамо Киев — ЛНЗ Черкассы
9 ноября, 15:30
УПЛ
Колос Ковалевка — Динамо Киев
22 ноября
УПЛ
Омония (Кипр) — Динамо Киев
27 ноября, 19:45
Лига конференций УЕФА
Динамо Киев — СК Полтава
29 ноября
УПЛ
Динамо: расписание матчей декабрь 2025
Кудривка — Динамо Киев
6 декабря
УПЛ
Фиорентина (Италия) — Динамо Киев
11 декабря, 19:45
Лига конференций УЕФА
Динамо Киев — Верес Ровно
13 декабря
УПЛ
Динамо Киев — Ноа (Армения)
18 декабря, 22:00
Лига конференций УЕФА