Киевское Динамо — это легендарная команда, которую хорошо знают и искренне поддерживают не только жители столицы, но и болельщики со всей Украины. Бело-голубые продолжают свою насыщенную серию игр в Лиге конференций УЕФА и Украинской Премьер-лиге, показывая стабильную форму и стремление к новым победам.

Ниже приведено расписание матчей Динамо Киев на октябрь, ноябрь и декабрь 2025 года.

Динамо Киев: расписание матчей в октябре

Самсунспор (Турция) — Динамо Киев

23 октября, 22:00

Лига конференций УЕФА

Матч второго тура основного этапа состоится на стадионе Самсун 19 Мейсон. Главный тренер турецкой команды — Томас Райс (Германия).

Самое интересное, что главным арбитром встречи станет исландец Ивар Ори Кристианссон. Напомним, что в первом туре киевская команда на формально домашнем поле уступила английскому Кристал Пэлес со счетом 0:2. Зато турецкий клуб в гостях одолел варшавскую Легию.

Поэтому матч обещает быть довольно интересным. Сейчас киевская команда занимает 28-е место в турнирной таблице Лиги конференций, тогда как соперник расположился на 13-й позиции.

Динамо Киев — Кривбасс

26 октября, 18:00

УПЛ

Игра пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского.

Динамо Киев — Шахтер Донецк

29 октября, 18:00

Кубок Украины, 1/8 финала

Напряженное противостояние двух грандов украинского футбола.

Динамо Киев: расписание матчей в ноябре 2025 года

Шахтер Донецк — Динамо Киев

2 ноября, 18:00

УПЛ

Команды снова встретятся, на этот раз — в чемпионате Украины.

Динамо Киев — Зриньски (Босния)

6 ноября, 22:00

Лига конференций УЕФА

Соперник — команда под руководством Желько Петровича.

Динамо Киев — ЛНЗ Черкассы

9 ноября, 15:30

УПЛ

Колос Ковалевка — Динамо Киев

22 ноября

УПЛ

Омония (Кипр) — Динамо Киев

27 ноября, 19:45

Лига конференций УЕФА

Динамо Киев — СК Полтава

29 ноября

УПЛ

Динамо: расписание матчей декабрь 2025

Кудривка — Динамо Киев

6 декабря

УПЛ

Фиорентина (Италия) — Динамо Киев

11 декабря, 19:45

Лига конференций УЕФА

Динамо Киев — Верес Ровно

13 декабря

УПЛ

Динамо Киев — Ноа (Армения)

18 декабря, 22:00

Лига конференций УЕФА

