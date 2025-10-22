Матч Шахтер – Легия во втором туре Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 23 октября на городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове.

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Матч Шахтер – Легия, где смотреть в Украине и кто покажет игру горняков с польской командой в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

Шахтер – Легия: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Шахтер – Легия в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на ОТТ-платформе по следующим подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK N+S.

Встречу Шахтер – Легия прокомментируют Вадим Шевякин и Виталий Зверов.

На матче Шахтер – Легия будет работать португальская бригада арбитров во главе с 33-летним Густаво Коррея.

Ему будут ассистировать Андре Филипе Ногейра Диаш и Тиаго Костас. Резервным арбитром назначен Клаудио Перейра.

За VAR будет отвечать Андре Нарсисо, которому будет ассистировать Бруно Эстевес.

Всего на стадии основного этапа Лиги конференций у Шахтера запланировано шесть матчей – три дома и три на выезде.

Шахтер в еврокубке стартовал с победы над швейцарским Абурдином со счетом 3:2. После игры с Легией подопечные Арды Турана сыграют также с ирландским Шемрок Роверс, хорватской Риекой, исландским Брейдабликом и мальтийским Хамрун Спартанс.

