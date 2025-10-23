Матч Самсунспор – Динамо Киев во втором туре основного этапа Лиги конференций сезона-2025/26 запланирован на 23 октября. Игра состоится на Самсунском стадионе имени 19 мая в турецком городе Самсун.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Самсунспор – Динамо Киев, где смотреть в Украине и кто покажет вторую игру бело-синих в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

Самсунспор – Динамо Киев: где смотреть

В прямом эфире матч Самсунспор – Динамо Киев болельщики смогут посмотреть на медиасервисе Megogo.

Игра будет доступна на ОТТ-платформе по подписке Спорт, Максимальная и MEGOPACK N+S.

Матч Самсунспор – Динамо Киев прокомментируют Александр Новак и Виталий Похвала.

На игре будет работать бельгийская бригада арбитров во главе с 36-летним Иваром Орри Кристианссоном.

Ему будут ассистировать Биркир Сигурдсон и Гильфи Мар Сигурдссон. Резервным арбитром назначен Вильям Турринссон.

За систему VAR будет отвечать австриец Мануэль Шуеттенгрубер, которому будет помогать Александр Харкам.

В первом туре Лиги конференций Динамо потерпело поражение от английского Кристал Пэлес со счетом 2:0.

