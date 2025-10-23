Киевское Динамо потерпело разгромное поражение от турецкого Самсунспора в матче второго тура основного этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26.

Матч Самсунспор – Динамо Киев состоялся на Самсунском стадионе имени 19 мая в городе Самсун и завершился поражением бело-синих со счетом 0:3.

Самсунспор – Динамо Киев: как прошел матч

Хозяева открыли счет уже на второй минуте встречи после гола Энтони Мусаба.

В середине первого тайма Динамо могло сравнять, но Александр Караваев пробил мимо ворот. Зато на 34-й минуте чадский нападающий Мариус поразил ворота Руслана Нещерета.

Во втором тайме Самсунспор довел счет до разгромного после удара датского хавбека Карло Хольсе.

В целом за матч Динамо нанесло только пять ударов и ни одного в створ ворот. Тогда как хозяева 14 раз били (пять в створ) по воротам Нещерета.

Самсунспор – Динамо 3:0

Голы: Мусаба, 2, Мариус, 34, Хольсе, 63

В турнирной таблице Лиги конференций Динамо с двумя поражениями находится на третьем месте с конца. Киевский клуб вместе с исландским Брейдабликом и хорватской Риекой остается единственным, кто еще не отличился на основном этапе ЛК.

Следующим соперником подопечных Александра Шовковского в турнире станет боснийский Зриньски. Игра запланирована на 6 ноября.

