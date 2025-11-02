Матч Шахтер – Динамо Киев в 11-м туре чемпионата Украины запланирован на воскресенье, 2 ноября. Игра состоится во Львове на Арене Львов.

Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Матч Шахтер – Динамо Киев, где смотреть в Украине и кто покажет игру горняков с бело-синими в УПЛ, рассказывают Факты ICTV.

Шахтер – Динамо Киев: где смотреть

В прямом эфире матч Шахтер – Динамо Киев болельщики смогут посмотреть на платформе UPL.TV.

Телеканал UPL.TV доступен у ряда кабельных операторов аналогового и цифрового телевидения. Также игру можно будет посмотреть на OTT-платформах, в частности на медиасервисах MEGOGO и Киевстар ТВ.

На игре Шахтер – Динамо будет работать бригада арбитров во главе с Виталием Романовым. Ему будут ассистировать Александр Павлинов и Виталий Сухин. За VAR будет отвечать Игорь Пасхал.

После десяти туров чемпионата Украины Шахтер является лидером УПЛ, опережая киевский клуб на одно очко. Команда имеет в своем активе 21 балл, тогда как подопечные Александра Шовковского набрали 20 очков.

Шахтер и Динамо провели между собой 74 матча в чемпионате Украины. Горняки одержали 28 побед, у киевлян – 25. Еще 21 встреча завершилась ничьей.

