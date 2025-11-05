Матч Шахтер – Брейдаблик в третьем туре Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 6 ноября на городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове.

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Матч Шахтер – Брейдаблик, где смотреть в Украине и кто покажет игру горняков с исландской командой в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

Шахтер – Брейдаблик: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Шахтер – Брейдаблик в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на ОТТ-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Встречу Шахтер – Брейдаблик прокомментируют Владимир Зверов и Виталий Похвала.

На матче будет работать румынская бригада арбитров во главе с 38-летним Андреем Чивулете. Ему будут ассистировать Раду Гингулеак и Кристи Даниэль Илинца. Резервным арбитром назначен Раду Петреску.

За VAR будет отвечать Себастьян Колческу, которому будет ассистировать Адриан Кострее.

Всего на стадии основного этапа Лиги конференций у Шахтера запланировано шесть матчей – три дома и три на выезде.

Во втором туре Шахтер сенсационно уступил польской Легии со счетом 1:2. После двух туров подопечные Арды Турана имеют в своем активе 3 очка, их соперник набрал 1 балл благодаря ничьей с КуПСом.

