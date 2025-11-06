Матч Динамо Киев – Зриньски во втором туре основного этапа Лиги конференций сезона-2025/26 запланирован на 6 ноября. Игра состоится на Арене Люблин в польском Люблине.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч Динамо Киев – Зриньски, где смотреть в Украине и кто покажет игру бело-синих против боснийской команды в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

Динамо Киев – Зриньски: где смотреть

В прямом эфире матч Динамо Киев – Зриньски болельщики смогут посмотреть на медиасервисе Megogo.

Игра будет доступна на ОТТ-платформе по подписке Спорт и во всех MEGOPACK.

Матч Динамо Киев – Зриньски прокомментируют Александр Новак и Виталий Волочай.

На игре будет работать нидерландская бригада арбитров во главе с 32-летним Марком Нагтегаалом. Ему будут ассистировать Дион Фикерт и Мурат Кючюкербир. Резервным арбитром назначен Алекс Бос.

За систему VAR будет отвечать Эрвин Бланк, которому будет помогать Эдвин Ван Де Грааф.

В стартовых матчах Динамо Киев потерпело два поражения, сначала от английского Кристал Пэлас, а во втором туре от турецкого Самсунспора.

