Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам матчей в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

На стадии основного этапа Лиги конференций выступают два украинских клуба – Динамо и Шахтер.

После матчей четвертого тура в ЛЧ и ЛЕ, а также третьего в ЛК, Украина в таблице коэффициентов УЕФА поднялась на 27-е место.

Сколько баллов заработали украинские клубы

В третьем туре Лиги конференций оба украинских клуба одержали победу. Подобное на стадии основного этапа случалось еще в 2018 году.

Шахтер в домашнем матче обыграл исландский Брейдаблик со счетом 2:0, а Динамо одержало разгромную победу над боснийским Зриньски со счетом 6:0.

На кону стоял балл в таблице коэффициентов, с чем команды прекрасно справились.

В целом Украина имеет в своем активе сейчас 21,850 балла в таблице.

Благодаря двум победам удалось сместить с 27-го места Словакию, у которой остался один представитель, а также приблизиться к 26-й Словении (отставание 0.368 балла) и 25-му Азербайджану (отставание 0.400 балла).

Таблица коэффициентов УЕФА

  • 1. Англия – 100.783 балла (9/9 клубов продолжают выступления);
  • 2. Италия – 89.088 балла (7/7);
  • 3. Испания – 83.328 балла (8/8);
  • 4. Германия – 79.974 балла (7/7);
  • 5. Франция – 71.819 балла (7/7);
  • 6. Нидерланды – 64.033 балла (6/6);
  • 7. Португалия – 60.666 балла (4/5);
  • 8. Бельгия – 56.950 балла (3/5);
  • 9. Турция – 47.000 балла (3/5);
  • 10. Чехия – 43.100 балла (4/5);
  • … 26. Словения – 22.218 балла (1/4);
  • 27. Украина – 21.850 балла (2/4);
  • 28. Словакия – 21.375 балла (1/4).

В целом в первой тридцатке рейтинга больше изменений не произошло.

рейтинг УЄФА

Матчи основного этапа Лиги чемпионов стартовали 16 сентября, последний тур запланирован на 29 января 2026 года.

Основной этап Лиги Европы стартовал 24-25 сентября, а Лиги конференций – 2 октября.

