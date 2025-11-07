Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам матчей в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

На стадии основного этапа Лиги конференций выступают два украинских клуба – Динамо и Шахтер.

После матчей четвертого тура в ЛЧ и ЛЕ, а также третьего в ЛК, Украина в таблице коэффициентов УЕФА поднялась на 27-е место.

Сколько баллов заработали украинские клубы

В третьем туре Лиги конференций оба украинских клуба одержали победу. Подобное на стадии основного этапа случалось еще в 2018 году.

Шахтер в домашнем матче обыграл исландский Брейдаблик со счетом 2:0, а Динамо одержало разгромную победу над боснийским Зриньски со счетом 6:0.

На кону стоял балл в таблице коэффициентов, с чем команды прекрасно справились.

В целом Украина имеет в своем активе сейчас 21,850 балла в таблице.

Благодаря двум победам удалось сместить с 27-го места Словакию, у которой остался один представитель, а также приблизиться к 26-й Словении (отставание 0.368 балла) и 25-му Азербайджану (отставание 0.400 балла).

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 100.783 балла (9/9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 89.088 балла (7/7);

3. Испания – 83.328 балла (8/8);

4. Германия – 79.974 балла (7/7);

5. Франция – 71.819 балла (7/7);

6. Нидерланды – 64.033 балла (6/6);

7. Португалия – 60.666 балла (4/5);

8. Бельгия – 56.950 балла (3/5);

9. Турция – 47.000 балла (3/5);

10. Чехия – 43.100 балла (4/5);

… 26. Словения – 22.218 балла (1/4);

27. Украина – 21.850 балла (2/4);

28. Словакия – 21.375 балла (1/4).

В целом в первой тридцатке рейтинга больше изменений не произошло.

Матчи основного этапа Лиги чемпионов стартовали 16 сентября, последний тур запланирован на 29 января 2026 года.

Основной этап Лиги Европы стартовал 24-25 сентября, а Лиги конференций – 2 октября.

