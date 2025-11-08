Сборная Украины по футболу в среду представила новую форму, в которой сыграет заключительные матчи группового этапа квалификации на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Домашний комплект выполнен в желтом цвете с синими полосками.

Сколько стоит форма сборной Украины

6 октября новое экипирование сборной Украины по футболу от компании adidas поступило в продажу в магазины УАФ и компании-производителя.

Сейчас смотрят

Стоимость формы сборной Украины, а именно футболки, которая называется Authentic, составляет 6 999 грн. Реплику можно приобрести за 4 999 грн.

Женская джерси сине-желтых обойдется в 4 999 грн.

Также шорты из комплекта формы сборной Украины оценены в 2 499 грн. Кроме того, в комплект домашней формы сине-желтых входят гетры, которые стоят 999 грн.

Таким образом, в сумме комплект формы сборной Украины по футболу обойдется в 10 497 грн.

В новой форме сборная Украины по футболу будет иметь возможность сыграть в ближайших матчах отбора на ЧМ-2026 против команд Франции и Исландии.

Также в ближайшее время должны представить выездной комплект формы, выполненный в синем цвете.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.