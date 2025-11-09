У Реброва родился четвертый сын: нежными фото поделилась жена
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров в четвертый раз стал отцом.
О радостной новости сообщила его жена Анна Реброва в социальной сети Instagram.
У Реброва родился четвертый ребенок
– В нашей семье произошло радостное событие, родился еще один сынок! Невероятная любовь, тепло и нежность переполняют нас. 07.11.2025, – говорится в посте Анны.
Жена 51-летнего футбольного специалиста поделилась также несколькими снимками с младенцем. На одном она в окружении своих старших сыновей держит малыша.
На других двух фото видны ручки ребенка, а также как малыш держит пальчиками руку отца.
Сергей Ребров был дважды женат. От брака с первой женой Людмилой у него есть сын Дмитрий.
В 2016 году специалист женился во второй раз. Его избранницей стала на 15 лет младше его Анна, в браке с которой родились ранее два сына Александр в 2016 году и Никита в 2018 году.