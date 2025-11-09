Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров в четвертый раз стал отцом.

О радостной новости сообщила его жена Анна Реброва в социальной сети Instagram.

У Реброва родился четвертый ребенок

– В нашей семье произошло радостное событие, родился еще один сынок! Невероятная любовь, тепло и нежность переполняют нас. 07.11.2025, – говорится в посте Анны.

Жена 51-летнего футбольного специалиста поделилась также несколькими снимками с младенцем. На одном она в окружении своих старших сыновей держит малыша.

На других двух фото видны ручки ребенка, а также как малыш держит пальчиками руку отца.

View this post on Instagram A post shared by Anna Rebrova Українка (@annarebrova31)

Сергей Ребров был дважды женат. От брака с первой женой Людмилой у него есть сын Дмитрий.

В 2016 году специалист женился во второй раз. Его избранницей стала на 15 лет младше его Анна, в браке с которой родились ранее два сына Александр в 2016 году и Никита в 2018 году.

