Матч Франция – Украина в отборе на ЧМ-2026 по футболу состоится 13 ноября на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

Матч Франция – Украина, где смотреть и кто покажет вторую игру сине-желтых против Ле Блю в отборе на чемпионат мира-2026, рассказывают Факты ICTV.

Франция – Украина: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Франция – Украина в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.

Кто именно будет комментировать игру в Париже, станет известно позже.

На матче Франция – Украина будет работать словенская бригада арбитров, которую возглавит 45-летний Славко Винчич.

Ему будут ассистировать Томаш Кланчик и Андраж Ковачич. Резервным арбитром назначен Раде Обренович.

За VAR будет отвечать немец Беньямин Бранд, которому будет ассистировать Бастиан Данкерт.

Последний раз команды встречались в сентябре в польском Вроцлаве в отборе на ЧМ-2026. Тогда игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 0:2. Голами отметились Микаэль Олисе и Килиан Мбаппе.

После четырех матчей сборная Украины занимает второе место в квартете D, имея в активе 7 очков.

Лидером группы является сборная Франции, набравшая 10 очков. Исландия идет третьей, имея 4 очка, а последнее место у Азербайджана (1).

