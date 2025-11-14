Украина и Исландия во второй раз встретятся в матче квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу в группе D.

Игра состоится в воскресенье, 16 ноября, на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве.

Начало матча Украина – Исландия – в 19:00 по киевскому времени.

Сейчас смотрят

Украина – Исландия: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча Украина – Исландия являются подопечные Сергея Реброва.

На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.72. Успех Исландии оценивают в 5.40. Ничейный результат матча Украина – Исландия в основное время – 3.66.

Наиболее реальным результатом матча в Варшаве считают ничью 1:1 или победу сине-желтых со счетом 1:0.

Это будет седьмая очная встреча сборных: трижды победу одерживала Украина, один раз фортуна была на стороне исландцев, а еще два матча завершились вничью

Последний раз команды встречались в октябре в Рейкьявике. Игра завершилась победой сине-желтых со счетом 5:3.

После пяти матчей сборная Украины занимает третье место в квартете D, имея в активе 7 очков. Лидером группы является Франция, которая набрала 13 очков и досрочно вышла на Мундиаль. Исландия (7) идет второй, а последнее место у Азербайджана (1).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.