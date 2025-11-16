Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится в трех странах — Канаде, США и Мексике. Национальные сборные хозяев получили от ФИФА прямые путевки на Мундиаль.

Всего в ЧМ-2026 примут участие 48 команд, из которых 45 сборных отберутся через квалификационные турниры.

Во время международной паузы в ноябре к списку команд, которые сыграют на Мундиале, добавились Франция и Хорватия.

Факты ICTV собрали список сборных, вышедших в финальную часть ЧМ-2026 по футболу.

ЧМ-2026 по футболу: кто вышел в финальную часть турнира

Сейчас на футбольный Мундиаль 2026 года отобрались через отборочный этап уже 30 сборных.

  • Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Иордания, Южная Корея, Австралия, Саудовская Аравия, Катар;
  • Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия;
  • Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика;
  • Океания (1/1): Новая Зеландия;
  • Европа (3/16): Англия, Франция, Хорватия;
  • Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, Сенегал, ЮАР, Кот-д’Ивуар;
  • Победители плей-офф (0/2):

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет 11 июня — 19 июля. Он уникальным тем, что впервые в ЧМ примут участие 48 сборных. Долгое время на ЧМ использовали формат с 32 командами-участницами.

Матч-открытие ЧМ-2026 должен состояться 11 июня 2026 года в Мехико, а финальная игра — 19 июля в Нью-Йорке.

Сборная Украины начала отбор на ЧМ-2026 осенью этого года. Подопечные Сергея Реброва играют в группе D, где их соперниками стали команды Франции, Исландии и Азербайджана.

