Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится в трех странах — Канаде, США и Мексике. Национальные сборные хозяев получили от ФИФА прямые путевки на Мундиаль.

Всего в ЧМ-2026 примут участие 48 команд, из которых 45 сборных отберутся через квалификационные турниры.

Во время международной паузы в ноябре к списку команд, которые сыграют на Мундиале, добавились Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия и Нидерланды.

Факты ICTV собрали список сборных, вышедших в финальную часть ЧМ-2026 по футболу.

ЧМ-2026 по футболу: кто вышел в финальную часть турнира

Сейчас на футбольный Мундиаль 2026 года отобрались через отборочный этап уже 34 сборных.

Азия (8/8) : Япония, Иран, Узбекистан, Иордания, Южная Корея, Австралия, Саудовская Аравия, Катар;

: Япония, Иран, Узбекистан, Иордания, Южная Корея, Австралия, Саудовская Аравия, Катар; Южная Америка (6/6) : Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия;

: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия; Северная Америка (3/6) : США, Канада, Мексика;

: США, Канада, Мексика; Океания (1/1) : Новая Зеландия;

: Новая Зеландия; Европа (7/16) : Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды;

: Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды; Африка (9/9) : Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, Сенегал, ЮАР, Кот-д’Ивуар;

: Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, Сенегал, ЮАР, Кот-д’Ивуар; Победители плей-офф (0/2):

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет 11 июня — 19 июля. Он уникальным тем, что впервые в ЧМ примут участие 48 сборных. Долгое время на ЧМ использовали формат с 32 командами-участницами.

Матч-открытие ЧМ-2026 должен состояться 11 июня 2026 года в Мехико, а финальная игра — 19 июля в Нью-Йорке.

Сборная Украины начала отбор на ЧМ-2026 осенью этого года. Подопечные Сергея Реброва играют в группе D, где их соперниками стали команды Франции, Исландии и Азербайджана.

