Матч Омония – Динамо Киев в четвертом туре основного этапа Лиги конференций сезона-2025/26 запланирован на 27 ноября. Игра состоится на стадионе ГСП в Никосии.

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Матч Омония – Динамо Киев, где смотреть в Украине и кто покажет игру бело-синих против кипрской команды в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

Омония – Динамо Киев: где смотреть

В прямом эфире матч Омония – Динамо Киев болельщики смогут посмотреть на медиасервисе Megogo.

Игра будет доступна на ОТТ-платформе по подписке Спорт и во всех MEGOPACK.

Кто прокомментирует матч Омония – Динамо Киев, станет известно позже.

На игре будет работать болгарская бригада арбитров во главе с 34-летним Радославом Гидженовым. Ему будут ассистировать Мирослав Максимов и Петар Митрев. Резервным арбитром назначен Волен Чинков.

За систему VAR будет отвечать Никола Попов, которому будет помогать Димитар Димитров.

Напомним, после стартовых поражений в третьем туре Динамо одержало разгромную победу 6:0 над боснийским Зриньски. Таким образом, бело-синие подходят к матчу с тремя очками, у кипрской команды – два очка благодаря ничьим с Дритой и Лозанной.

