Матч Шемрок Роверс – Шахтер в четвертом туре Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 27 ноября на стадионе Талла в Дублине.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч Шемрок Роверс – Шахтер, где смотреть в Украине и кто покажет игру горняков с ирландской командой в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

Шемрок Роверс – Шахтер: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Шемрок Роверс – Шахтер в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на ОТТ-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Игру Шемрок Роверс – Шахтер прокомментируют Александр Новак и Вадим Шевякин.

На матче будет работать словацкая бригада арбитров во главе с 37-летним Филиппом Гловой. Ему будут ассистировать Даниэль Полачек и Петер Беднар. Резервным арбитром назначен Балинт Киш.

За VAR будет отвечать поляк Петр Ласик, которому будет ассистировать Лукаш Кузма.

После трех туров Шахтер имеет в своем активе 6 очков благодаря двум победам. Шемрок пока набрал только один пункт после ничьей в предыдущем матче против АЕКа.

