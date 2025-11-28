Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам матчей в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

На стадии основного этапа Лиги конференций выступают два украинских клуба – Динамо и Шахтер.

После матчей пятого тура в ЛЧ и ЛЕ, а также четвертого в ЛК, Украина в таблице коэффициентов УЕФА поднялась на 25-е место.

Сейчас смотрят

Сколько баллов заработали украинские клубы

В четвертом туре Лиги конференций очки в таблицу принес только донецкий Шахтер.

Горняки в выездном матче в Дублине обыграли Шемрок Роверс со счетом 2:1, а вот Динамо потерпело поражение от кипрской Омонии со счетом 0:2.

Победа Шахтера добавила в копилку Украины 0,5 балла.

В целом Украина имеет в своем активе сейчас 22,350 балла в таблице.

Благодаря этой победе удалось отодвинуть сразу двух конкурентов: Азербайджан (на 0,100 балла) и Словению (на 0,132 балла).

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 101,783 балла (9/9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 90,517 балла (7/7);

3. Испания – 84,203 балла (8/8);

4. Германия – 80,974 балла (7/7);

5. Франция – 73,444 балла (7/7);

6. Нидерланды – 64,700 балла (6/6);

7. Португалия – 62,066 балла (4/5);

8. Бельгия – 57,750 балла (3/5);

9. Турция – 47,475 балла (3/5);

10. Чехия – 44,300 балла (4/5);

… 24. Сербия – 23,375 балла (1/4);

25. Украина – 22,350 балла (2/4);

26. Азербайджан – 22,250 балла (1/4).

Всего в первой тридцатке рейтинга произошло пять изменений. Румыния смогла сместить с 22-й позиции Венгрию.

Матчи основного этапа Лиги чемпионов стартовали 16 сентября, последний тур запланирован на 29 января 2026 года.

Основной этап Лиги Европы стартовал 24-25 сентября, а Лиги конференций – 2 октября.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.