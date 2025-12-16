Матч Динамо Киев – Ноа в шестом туре основного этапа Лиги конференций сезона-2025/26 запланирован на 18 декабря. Игра состоится на Арене Люблин в одноименном польском городе.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч Динамо Киев – Ноа, где смотреть в Украине и кто покажет игру бело-синих против армянской команды в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Динамо Киев – Ноа: где смотреть

В прямом эфире матч Динамо Киев – Ноа болельщики смогут посмотреть на медиасервисе Megogo.

Игра будет доступна на ОТТ-платформе по подписке Спорт и во всех MEGOPACK.

Комментаторы матча Динамо Киев – Ноа будут объявлены позже.

На игре будет работать албанская бригада арбитров во главе с 35-летним Юджином Джая. Ему будут ассистировать Арбер Залла и Рейди Авдо. Резервным арбитром назначен Олсион Изейрай.

За систему VAR будет отвечать нидерландец Йерун Мансхот, которому будет помогать албанец Альберт Дода.

После пяти туров Лиги конференций Динамо досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф еврокубка. Команда подходит к матчу, находясь на 27 позиции, имея три очка.

Ноа идет на 17 строчке, имея в активе 8 очков и продолжает борьбу за место в плей-офф Лиги конференций.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.