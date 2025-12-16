Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Игорь Костюк поделился мыслями о своем будущем в тренерском кресле главной команды бело-синих.

Об этом он сказал в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Костюк о том, останется ли тренировать Динамо

У специалиста спросили, знает ли он что-нибудь о своем будущем в статусе исполняющего обязанности тренера и что будет после матча с армянским Ноа в Лиге конференций.

Сейчас смотрят

– Я уже говорил, что не делаю заявлений, не даю обещаний. Я работаю, делаю свою работу. Это решение руководства – как они считают – оставить или не оставлять. Это будет их решение. Я всегда выполняю свою работу. Стараюсь работой доказывать свою пригодность на будущее, – сказал он.

На вопрос, общается ли он с руководством клуба, Костюк ответил “очень часто”.

Напомним, в конце ноября после поражения от Омонии в Лиге конференций Динамо уволило с поста тренера Александра Шовковского. Команду возглавил Игорь Костюк с приставкой и.о.

Под его руководством Динамо неожиданно уступило в УПЛ аутсайдеру СК Полтаве и итальянской Фиорентине в Лиге конференций. В то же время в чемпионате Украины команда одержала также две победы над Кудровкой и Вересом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.