Шахтер – Риека: прогноз на матч Лиги конференций
Шахтер и Риека встретятся в матче шестого тура основного этапа Лиги конференций сезона-2025/26.
Игра состоится в четверг, 18 декабря, на Городском стадионе Хенрика Реймана в Кракове.
Начало матча Шахтер – Риека – в 22:00 по киевскому времени.
Шахтер – Риека: прогноз букмекеров на матч
По мнению букмекеров, фаворитами матча Шахтер – Риека являются подопечные Арды Турана.
На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.91. Успех Риеки оценивают в 4.24. Ничейный результат матча Шахтер – Риека в основное время – 3.58.
Наиболее вероятным результатом матча считают ничью 1:1, на что дают прогноз 5.60. Или же победу горняков со счетом 1:0 – коэффициент 8.05.
Это будет первая очная встреча команд в истории. Однако ранее Риека пересекалась в еврокубках с другими клубами из Украины, в частности с Металлистом и Колосом. Со своей стороны Шахтер несколько раз встречался с загребским Динамо.
К заключительному туру основного этапа Лиги конференций Шахтер подходит, находясь на второй строчке с 12 очками. В пятом туре горняки обыграли мальтийский Хамрун, гарантировав себе плей-офф турнира.
Однако, чтобы завоевать прямую путевку в 1/8 финала подопечным Арды Турана необходимо сыграть хотя бы вничью с Риекой. Тогда команда избежит стыковых матчей 1/16 финала.
Хорватская Риека находится на 14 позиции в таблице с восемью очками.