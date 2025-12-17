Шахтер и Риека встретятся в матче шестого тура основного этапа Лиги конференций сезона-2025/26.

Игра состоится в четверг, 18 декабря, на Городском стадионе Хенрика Реймана в Кракове.

Начало матча Шахтер – Риека – в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер – Риека: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Шахтер – Риека являются подопечные Арды Турана.

На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.91. Успех Риеки оценивают в 4.24. Ничейный результат матча Шахтер – Риека в основное время – 3.58.

Наиболее вероятным результатом матча считают ничью 1:1, на что дают прогноз 5.60. Или же победу горняков со счетом 1:0 – коэффициент 8.05.

Это будет первая очная встреча команд в истории. Однако ранее Риека пересекалась в еврокубках с другими клубами из Украины, в частности с Металлистом и Колосом. Со своей стороны Шахтер несколько раз встречался с загребским Динамо.

К заключительному туру основного этапа Лиги конференций Шахтер подходит, находясь на второй строчке с 12 очками. В пятом туре горняки обыграли мальтийский Хамрун, гарантировав себе плей-офф турнира.

Однако, чтобы завоевать прямую путевку в 1/8 финала подопечным Арды Турана необходимо сыграть хотя бы вничью с Риекой. Тогда команда избежит стыковых матчей 1/16 финала.

Хорватская Риека находится на 14 позиции в таблице с восемью очками.

