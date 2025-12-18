Шахтер – Риека: где смотреть матч Лиги конференций
Матч Шахтер – Риека в шестом туре Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 18 декабря на Городском стадионе Генрика Реймана в Кракове.
Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
Матч Шахтер – Риека, где смотреть в Украине и кто покажет игру горняков с хорватской командой в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.
Шахтер – Риека: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть матч Шахтер – Риека в прямом эфире на медиасервисе Megogo.
Для просмотра футбольный матч будет доступен на ОТТ-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.
Поединок Шахтер – Риека прокомментируют Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко.
На игре будет работать английская бригада арбитров во главе с 47-летним Энтони Тейлором. Ему будут ассистировать Адам Нанн и Ли Беттс. Резервным арбитром назначен Томас Брамалл.
За систему VAR будет отвечать Майкл Солсбери, которому будет помогать Мэттью Донохью.
К заключительному матчу основного этапа Лиги конференций Шахтер подходит, находясь на второй строчке с 12 очками. В предыдущем туре горняки обыграли мальтийский Хамрун, гарантировав себе плей-офф турнира.
Однако, чтобы завоевать прямую путевку в 1/8 финала, подопечным Арды Турана необходимо сыграть хотя бы вничью с Риекой. Тогда команда избежит стыковых матчей 1/16 финала.
Хорватская Риека находится на 14 позиции в таблице, имея 8 очков в активе.