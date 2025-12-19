Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Сербию после шестого тура ЛК
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам матчей шестого тура в Лиге конференций.
На стадии основного этапа Лиги конференций Украина была представлена двумя клубами – Динамо и Шахтером, но только последний пробился в следующий раунд плей-офф.
После матчей шестого тура в Лиге конференций Украина в таблице коэффициентов УЕФА поднялась на 24-е место.
Сколько баллов заработали украинские клубы
По итогам шестого тура Лиги конференций очки в таблицу принесли оба украинских клуба.
Шахтер в Кракове сыграл вничью с хорватской Риекой, а Динамо в Люблине обыграло армянский Ноа. Совместными усилиями двух украинских клубов было набрано сразу 1,156 балла.
В целом Украина имеет в своем активе сейчас 24,412 балла в таблице.
Благодаря этому удалось обойти в таблице коэффициентов Сербию, которая опустилась на 25 место. От Румынии, которая идет на 23-й строчке, Украину отделяют 0,588 балла.
Таблица коэффициентов УЕФА
- 1. Англия – 104.325 балла (9/9 клубов продолжают выступления);
- 2. Италия – 92.196 балла (7/7);
- 3. Испания – 86.171 балла (8/8);
- 4. Германия – 83.402 балла (7/7);
- 5. Франция – 75.891 балла (7/7);
- 6. Нидерланды – 65.762 балла (6/6);
- 7. Португалия – 63.266 балла (4/5);
- 8. Бельгия – 57.750 балла (3/5);
- 9. Турция – 48.125 балла (3/5);
- 10. Чехия – 46.075 балла (4/5);
- … 23. Румыния – 25.000 баллов (1/4);
- 24. Украина – 24.412 баллов (1/4);
- 25. Азербайджан – 23.875 баллов (1/4).
Всего в топ-30 рейтинга произошло девять изменений. Польша сместила с 11-го места Грецию, а Кипр обошел Швейцарию, которая теперь идет 16-й.
Азербайджан потерял две позиции и опустился на 28-е место, страну обошли Словения и Словакия.
Матчи основного этапа Лиги чемпионов стартовали 16 сентября, последний тур запланирован на 29 января 2026 года.
Основной этап Лиги Европы стартовал 24-25 сентября, а Лиги конференций – 2 октября.