Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам матчей шестого тура в Лиге конференций.

На стадии основного этапа Лиги конференций Украина была представлена двумя клубами – Динамо и Шахтером, но только последний пробился в следующий раунд плей-офф.

После матчей шестого тура в Лиге конференций Украина в таблице коэффициентов УЕФА поднялась на 24-е место.

Сколько баллов заработали украинские клубы

По итогам шестого тура Лиги конференций очки в таблицу принесли оба украинских клуба.

Шахтер в Кракове сыграл вничью с хорватской Риекой, а Динамо в Люблине обыграло армянский Ноа. Совместными усилиями двух украинских клубов было набрано сразу 1,156 балла.

В целом Украина имеет в своем активе сейчас 24,412 балла в таблице.

Благодаря этому удалось обойти в таблице коэффициентов Сербию, которая опустилась на 25 место. От Румынии, которая идет на 23-й строчке, Украину отделяют 0,588 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 104.325 балла (9/9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 92.196 балла (7/7);

3. Испания – 86.171 балла (8/8);

4. Германия – 83.402 балла (7/7);

5. Франция – 75.891 балла (7/7);

6. Нидерланды – 65.762 балла (6/6);

7. Португалия – 63.266 балла (4/5);

8. Бельгия – 57.750 балла (3/5);

9. Турция – 48.125 балла (3/5);

10. Чехия – 46.075 балла (4/5);

… 23. Румыния – 25.000 баллов (1/4);

24. Украина – 24.412 баллов (1/4);

25. Азербайджан – 23.875 баллов (1/4).

Всего в топ-30 рейтинга произошло девять изменений. Польша сместила с 11-го места Грецию, а Кипр обошел Швейцарию, которая теперь идет 16-й.

Азербайджан потерял две позиции и опустился на 28-е место, страну обошли Словения и Словакия.

Матчи основного этапа Лиги чемпионов стартовали 16 сентября, последний тур запланирован на 29 января 2026 года.

Основной этап Лиги Европы стартовал 24-25 сентября, а Лиги конференций – 2 октября.

