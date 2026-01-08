Матч Атлетико – Реал Мадрид в полуфинале Суперкубка Испании-2026 состоится 8 января на Спортивном комплексе имени короля Абдалле в Джидде (Саудовская Аравия).

Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Матч Атлетико – Реал Мадрид, где смотреть в Украине и кто покажет мадридское дерби в полуфинале Суперкубка Испании, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Атлетико – Реал Мадрид: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Атлетико – Реал Мадрид в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на ОТТ-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Поединок Атлетико – Реал Мадрид прокомментируют Сергей Лукьяненко и Александр Новак.

На игре будет работать испанская бригада арбитров во главе с 32-летним Матео Бускетсом Феррером.

Последняя очная встреча команд завершилась разгромным поражением Реала на выезде со счетом 2:5 в сентябре в Ла Лиге.

Перед этим команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/25, где сливочные выбили в серии пенальти во втором матче матрасников из турнира.

В другом матче полуфинала Суперкубка Испании Барселона разгромила накануне Атлетик Бильбао со счетом 5:0. Также каталонцы являются самой титулованной командой турнира (15 побед) и действующими победителями. У Реала на две меньше.