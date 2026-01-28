Бразильский футболист Педриньо, выступающий в донецком Шахтере, может получить гражданство Украины и выступать за украинскую команду. Это якобы может произойти уже в 2026 году.

Об этом сообщает авторитетное издание ESPN.

Педриньо могут натурализовать

По информации издания, в натурализации футболиста заинтересован главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который хотел бы привлечь Педриньо к будущим матчам сборной Украины.

Более того, ESPN утверждает, что команда спортсмена “спешит” с оформлением документов, чтобы Педриньо получил право выступлений за сине-желтых.

Якобы футболиста хотят успеть натурализовать до матча полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 против Швеции, который состоится 26 марта.

Кроме Педриньо, некоторые украинские журналисты также пишут, что УАФ рассматривает натурализацию еще одного игрока горняков Педро Энрике.

Педриньо в апреле исполнится 28 лет. Он является игроком Шахтера с 2021 года. Однако после начала полномасштабного вторжения футболист перебрался в бразильский Атлетико, за который выступал на правах аренды до середины 2024 года.

В текущем сезоне Педриньо забил шесть голов и сделал семь ассистов в 25 матчах.

Препятствием для получения гражданства Педриньо может быть условие, по которому он должен прожить в Украине пять лет. Однако футболист отсутствовал в период с 2022 по 2024 годы.

В то же время, есть пункт о чрезвычайных обстоятельствах, под которые может подпасть полномасштабное вторжение, и во время которых человек мог надолго покинуть пределы страны.

