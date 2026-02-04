Полузащитник Шахтера Педриньо отреагировал на сообщения СМИ, что он получал предложения о смене гражданства ради выступлений за сборную Украины по футболу.

В комментарии Flashscore он заявил, что не получал предложений о натурализации.

Педриньо о возможном изменении гражданства

Бразильский футболист заявил, что с ним никто из тренерского штаба сборной Украины не разговаривал.

– Если честно, я узнал об этом из интернета. Никто из тренерского штаба не говорил напрямую со мной. Слышал слухи от агентов, но ничего официального. Я проснулся удивленным всеми этими новостями. Это зависит не только от меня, потому что есть много факторов. Я подожду, чтобы увидеть, действительно ли есть интерес, прежде чем решать что-то, – сказал бразилец.

По словам Педриньо, он мечтает выступать за сборную Бразилии, однако готов играть за национальную команду Украины.

– Я должен подумать о том, что лучше для моей карьеры и моей семьи. Играть на чемпионате мира – это мечта. Я всегда мечтал представлять Бразилию, но я бы сел с семьей и рассмотрел, будет ли это полезно для моего развития, – добавил футболист.

Педриньо отметил, что сине-желтые близки к квалификации на чемпионат мира. Он сказал, что если это будет способствовать его карьере, то он тщательно все обдумает.

В конце января издание ESPN писало, что бразильский футболист Педриньо может получить гражданство Украины и выступать за украинскую команду. Это якобы может произойти уже в 2026 году.

