Атлетико – Барселона: где смотреть полуфинал Кубка Испании
Матч Атлетико Мадрид – Барселона в полуфинале Кубка Испании-2025/26 состоится 12 февраля на стадионе Риад Эйр Метрополитано в Мадриде.
Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
Матч Атлетико – Барселона, где смотреть в Украине и кто покажет полуфинальный матч Кубка Испании, рассказывают Факты ICTV.
Болельщики смогут посмотреть матч Атлетико – Барселона в прямом эфире на ОТТ-платформе Maincast TV.
По регламенту полуфинальная встреча состоит из двух матчей. На Камп Ноу команды встретятся 3 марта в ответном матче.
В пяти последних очных матчах во всех турнирах Барселона одержала три победы, Атлетико один раз побеждал, а еще одна встреча завершилась ничьей.
Отметим, что каталонцы являются самой титулованной командой турнира (32 победы) и действующими победителями.
У матрасников десять побед в Кубке Испании, а в целом они 19 раз играли в финалах турнира.
В параллельном матче полуфинала турнира Атлетик Бильбао встретится с Реалом Сосьедад.