Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен утвердить ряд изменений в правилах футбола. Это коснется аутов, замен и VAR. Нововведения могут заработать уже на предстоящем ЧМ-2026.

Новые правила футбола: какие изменения готовят

IFAB намерен утвердить ряд изменений в правилах на своем ежегодном общем заседании в Уэльсе в субботу, которые будут включать предоставление судьям права начинать пятисекундный отсчет, если они считают, что игроки слишком долго затягивают введение мяча из аута или выполнение удара от ворот.

Вероятно предполагается, что судья свистнет, подаст сигнал, а затем начнет пятисекундный отсчет, если сочтет, что есть преднамеренная попытка задержать возобновление игры.

Если введение мяча в игру занимает более пяти секунд, оно будет отменено, а в случае умышленного затягивания с выполнением удара от ворот будет назначен угловой.

Изменения, согласованные в субботу, официально станут частью правил игры с 1 июля, но могут быть приняты и в таких соревнованиях, как чемпионат мира, который начнется немного раньше.

IFAB также рассматривает возможность введения 10-секундного лимита на замены. Команды, превысившие этот лимит, не смогут выпустить на поле замену и, следовательно, будут играть в меньшинстве в течение как минимум одной минуты.

Ожидается, что IFAB также установит общий лимит в одну минуту, который будет применяться ко всем соревнованиям, в течение которой игроки, травмированные в результате остановки игры, не смогут выходить на поле.

Как пишет ESPN, целью изменений, которые планируют принять, является сохранение темпа игры, а также сокращение времени, необходимого для добавления остановок. Травмы вратарей останутся исключением из этих изменений.

Чемпионат мира также станет первым турниром, на котором будут применены некоторые изменения в правилах VAR.

Планируется предоставить возможность использовать VAR для проверки угловых ударов. В то же время, чтобы не сбивать темп, VAR не будет останавливать игру, если команда уже успела быстро разыграть стандарт.

Протокол расширят, чтобы арбитры на видеоповторах могли проверять красные карточки, полученные в результате второй желтой, и советовать арбитрам пересмотреть решение, если второе предупреждение является ошибочным.

Также предлагается, чтобы VAR мог вмешиваться, если красная или желтая карточка была показана не той команде.

