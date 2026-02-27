Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам стыковых матчей в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

В еврокубках остался только один представитель Украины – донецкий Шахтер, который напрямую вышел в 1/8 финала Лиги конференций, избежав стыков.

После стыковых матчей в феврале Украина в таблице коэффициентов УЕФА находится на 25-м месте.

Сколько баллов заработали украинские клубы

Как и после прошлого обновления рейтинга, Украина не изменила свою позицию и сохранила 25-е место.

В сезоне-2025/26 украинские клубы принесли в копилку 6,812 балла. Это уже лучший результат за последние пять сезонов. Отметим, что за весь сезон-2022/23 Украина набрала 5,700 балла.

В целом Украина имеет в своем активе сейчас 24,412 балла в таблице.

Отставание от Румынии, которая идет 24-й и больше не имеет представителей в еврокубках, составляет менее одного балла. Ближайшая преследовательница Словения отстает на 0,444 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 113,130 балла (9/9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 98,303 балла (4/7);

3. Испания – 92,359 балла (6/8);

4. Германия – 88,688 балла (5/7);

5. Франция – 80,141 балла (4/7);

6. Португалия – 69,266 балла (3/5);

7. Нидерланды – 67,012 (1/6);

8. Бельгия – 61,850 балла (1/5);

9. Турция – 51,075 балла (2/5);

10. Чехия – 48,325 балла (2/5);

… 24. Румыния – 25,250 балла (0/4);

25. Украина – 24,412 балла (1/4);

26. Словения – 23,968 балла (1/4).

В целом в топ-30 рейтинга произошло два изменения. Хорватия поднялась на 20-е место, сместив оттуда Израиль.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 10–11 марта, а ответные матчи — 17–18 марта 2026 года.

В Лиге Европы и Лиге конференций первые матчи состоятся 12 марта, а ответные матчи — 19 марта 2026 года.

