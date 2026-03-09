Бывший футболист сборной Украины и донецкого Шахтера Сергей Кривцов сообщил о завершении игровой карьеры.

Об этом он рассказал в комментарии Football.ua.

Сергей Кривцов завершил карьеру

На днях футболист представил собственное агентство Vector Sports Management.

Сейчас смотрят

Журналисты поинтересовались его игровой карьерой, на что 34-летний футболист заявил, что завершает выступления на профессиональном уровне.

– Да. Можно сказать, что с сегодняшнего дня, с запуском нашего агентства, Сергей Кривцов не является профессиональным футболистом, – сказал Кривцов.

К созданию агентства Кривцова также присоединился его экс-партнер по Шахтеру Тарас Степаненко, который зимой стал игроком Колоса.

Что известно о Сергее Кривцове

Сергей Кривцов является воспитанником запорожского Металлурга, за который он отыграл три сезона.

В 2010 году Кривцов перешел в Шахтер, во время выступлений за который получил вызов в национальную сборную Украины.

В футболке Шахтера он забил 13 голов в 224 матчах. Вместе с клубом он девять раз выигрывал УПЛ, семь раз Кубок и дважды – Суперкубок Украины.

В 2023 году футболист переехал в МЛС, где играл за Интер Майами. Кривцов успел поиграть вместе с Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и другими звездами футбола.

За чаплив провел 63 матча, в которых забил два гола. В 2025 году он покинул Интер Майами.

За взрослую сборную Украины он отыграл 34 матча и стал четвертьфиналистом Евро-2020. Вместе со сборной U-19 он стал чемпионом Европы в 2009 году.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.